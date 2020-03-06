Москва, , 17:02 — REGNUM На данный момент все заболевшие коронавирусом в Москве прибыли из Италии. Об этом 6 марта сообщается в телеграм-канале оперативного штаба по профилактике коронавируса в Москве.

При этом власти призвали обратиться в скорую помощь по телефону 103, а также не выходить на улицу и не посещать медицинское учреждение людей и их близких, которые прибыли в Москву рейсами: SU 2613 20.02.2020 Милан — Москва; SU 2322 22.02.2020 Москва — Мюнхен; SU 2323 26.02.2020 Мюнхен — Москва, 9U 175 24.02.2020 Кишинев — Москва, SU 2413 29.02.2020 Милан — Москва, а также рейсом «Уральские авиалинии» Верона — Москва 3510 29.02.2020 и S7 3586 01.03.2020 Верона — Москва.

Власти столицы обещают, что сразу после обращения к пассажирам данных рейсов незамедлительно приедут медицинские работники, которые проведут осмотр и возьмут анализы.

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