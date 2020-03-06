Москва, 6 марта 2020, 17:02 — REGNUM На данный момент все заболевшие коронавирусом в Москве прибыли из Италии. Об этом 6 марта сообщается в телеграм-канале оперативного штаба по профилактике коронавируса в Москве.
При этом власти призвали обратиться в скорую помощь по телефону 103, а также не выходить на улицу и не посещать медицинское учреждение людей и их близких, которые прибыли в Москву рейсами: SU 2613
Власти столицы обещают, что сразу после обращения к пассажирам данных рейсов незамедлительно приедут медицинские работники, которые проведут осмотр и возьмут анализы.
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