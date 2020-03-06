Роквилл, США, , 16:44 — REGNUM Разработчики нового дополнения для Fallout 76 заявили, что сюжетная линия их аддона не заменит сюжет оригинальной игры. Об этом 6 марта сообщает PCGamer.

По словам разработчиков, геймеры смогут проходить и сюжет оригинальной Fallout 76, и сюжет дополнения Wastelanders. При этом в обеих линиях не будет логических несостыковок.

Дополнение Wastelanders добавит в Fallout 76 множество NPC (неигровых персонажей). Напомним, в оригинальной игре геймеры могли встретить только других реальных пользователей.

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