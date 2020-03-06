Москва, , 16:53 — REGNUM При проведении работ по расширению полосы отвода для путей Московско-Курской железной дороги на улице Казакова Басманного района столицы нашли уникальный исторический артефакт. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Речь идёт о сейфе, изготовленном ориентировочно в конце XIX — начале XX века на известном в то время заводе «Меллер». Предприятие занималось выпуском металлических несгораемых шкафов. Сейфы, сделанные на заводе, считались очень надежными и пользовались большим спросом как в России, так и заграницей.

Однако более примечательна другая деталь. Сейф имеет следы взлома — у него оторвана дверца и повреждены стенки. Причём он был найден на железнодорожном откосе. Эти обстоятельства указывают на то, что артефакт был украден, взломан и сброшен в откос. Предполагается, что найденный предмет будет исследован экспертами, после чего он, скорее всего, будет передан в один из столичных музеев.

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