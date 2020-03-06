Москва, , 16:34 — REGNUM Слон из блинов, аккаунт мертвой собаки, истребление можжевельника из-за суеверий и памятник герою, который не совершал подвига: в телеграм-каналах страны на уходящей неделе не было недостатка в любопытных новостях. Самые интересные читайте в нашей еженедельной подборке.

Центральный федеральный округ

«Город по умолчанию» рассказал, что одна из московских больниц объявила интересный тендер. Купить планируется не медицинское оборудование, а иконостас. Стоимость покупки серьезная — 996 тысяч рублей.

В Шарье Костромской области, кроме Масленицы, заодно отметили День русского пельменя. «Песни, танцы и поедание пельменей — так выглядит народное гуляние по-шарьински», — пишет «Родина снегурочки», полагая, что праздник прошел как-то не очень весело.

В Калуге тем временем обсуждают возможность «пластической операции» для бюста Гагарина, который украшает часть скульптуры, в народе известной как «Шарик». Время сурово обошлось с памятником, лицо Гагарина сплющилось, и космонавт стал похож на какого-то питекантропа. «Лицо действительно поменялось. Видно, под действием гравитации материал, из которого сделан первый космонавт, сместился. Будут ли во время реставрации «Шарика» делать Гагарину «круговую подтяжку лица» пока неизвестно», — сообщает «Калужский мечтатель».

Северо-Западный федеральный округ

Масленица в одном из уголков Ленинградской области оказалась необычной. По словам «Санкт-Петербурга», организаторы гуляний «креативно подошли к вопросу сжигания чучела» и использовали для этого огнемет. «Видимо, очень хотелось прогнать зиму», — отмечает канал.

Не сходит с повестки и тема коронавируса. Организаторы Петербургского международного экономического форума уже объявили о его отмене. «Записки декабриста» нашли в этом положительные стороны: отмена позволит сэкономить средства как федерального, так и городского бюджетов, а сэкономленные деньги можно пустить на усиление мер против распространения пандемии в Петербурге.

Курьезная история случилась в Сыктывкаре. О ней рассказал канал «Усы Печорина»: «Уж что-что, а удивлять нелепыми новостями Республика Коми умеет. Сыктывкарский суд вынес решение по очень необычному делу. Городской морг перепутал трупы. Первую бабушку даже успели похоронить — «подмена» обнаружилась уже на второй семье. Пришлось выкапывать и менять местами. Моральный ущерб родственницы усопшей оценили в 15 тысяч рублей. Нет слов».

Приволжский федеральный округ

«Нижегородская стрелка» узнала, что в текущем году «все нижегородские леса охватят видеонаблюдением». Камеры будут следить за возникновением лесных пожаров и позволят их своевременно ликвидировать. Уже сейчас в регионе за деревьями наблюдают 52 видеокамеры, до конца года их число повысят до 91 штуки.

В Казани — необычный инцидент. Ученик лицея позвонил в службу «112» и сообщил, что собирается перестрелять одноклассников. Трагедию удалось предотвратить. По словам школьника, которые передает «Итиль», он задумался о расстреле, потому что не имеет авторитета среди одноклассников и не успевает по иностранному языку.

Сибирский федеральный округ

Пока страна провожает зиму, жители Кемерова все еще могут полюбоваться знаменитой новогодней елкой за 18 миллионов рублей. «Открытый город» предполагает, что елкой решили заодно поздравить женщин с 8 марта и предлагает оставить ее на месте и до 9 мая. А там и следующий Новый год не за горами.

Злоба дня — бродячие собаки, которые терроризируют жителей в ряде регионов. «Страновед» собрал информацию о самых «горячих точках». Особенно сложная ситуация в Красноярске, где недавно объявили режим ЧС из-за собак. Между тем тема собак Красноярска неожиданно приобрела абсурдные нотки. Сибирский канал «Борус» пишет, что несколько дней на улице Красноярска валяется туша мертвой собаки, которую никто не спешит убирать. Собаке уже завели аккаунт в «Инстаграме», назвав его «С понедельника валяюсь, все в курсе». Аккаунт первым делом подписался на страничку администрации Красноярска, чтобы привлечь внимание к проблеме.

«Алтайские крайности» рассказывают о другой сибирской проблеме. В регионе массово вырубают можжевельник, причем из суеверных побуждений. Ветки поджигают и густым дымом окуривают помещения. Говорят, это очищает их от отрицательной энергии. «Раньше это делали только шаманы, сегодня все подряд. Объемы продаж пугающие», — пишет канал.

Уральский федеральный округ

В Челябинске появилась сезонная достопримечательность, которую прозвали «писающая стена». В подземном переходе в центре города из стены без остановки бьет тоненькая струйка воды. Вероятно, причина связана с тающим снегом. Новинка наделала много шума, и породила массу скабрезных шуток, по словам «Е-области».

Южный федеральный округ

В Краснодаре другая достопримечательность. Чуть больше месяца назад на улице поставили большой серый столб. Жители обеспокоились, начали обращаться в различные инстанции, прозвали столб почему-то Игорем. В феврале на Игоре появились антенны сотовой связи, заодно оказалось, что столб установили незаконно. Теперь делом занялась администрация, которая оставила у столба требование о демонтаже. «Вся Красноармейская улица следит за судьбой Игоря», — рассказывает «Типичный Краснодар».

Ставрополь на выходных прославился оригинальным блинным слоном: поверхность фигуры слона (похожего на мамонта) обложили блинами. Получился слон с блинной шкурой. «Душевный Ставрополь» отмечает, что такая удивительная масленичная фигура вполне ожидаемо стала предметом обсуждения даже для федеральных СМИ.

Дальневосточный федеральный округ

«Мачо с Авачи» пишет, что на Камчатке тяжело идет процесс внедрения электронной медицины. Жители выступают против онлайн-приема у врачей. Около 57 процентов жителей Камчатки не готовы консультироваться дистанционно по интернету. Поддержали идею лишь 22 процента опрошенных. Сам автор канала тоже считает, что ставить диагноз по видеосвязи — сомнительная идея.

«Право руля!» обращает внимание на конфуз во время Масленицы в Михайловком районе Приморского края, где состоялось сжигание чучела, народные гуляния и показ гей-порно на большом экране. «Видимо, какого-то сисадмина вновь оставили без зарплаты», — предполагает канал.

А в Южно-Курильске вовсю обсуждают конфуз с памятником герою, который недавно установили по инициативе школьников и за бюджетные деньги. Школьники где-то откопали сведения, что местный житель Карев в 1972 году ценой жизни защитил людей от вооруженного преступника. Дети составили проект, который победил в голосовании и получил государственное финансирование. Был торжественно открыт бюст. Теперь оказалось, что ценой своей жизни Карев никого не защищал и, как пишет «Сахалин.Инфо», бюст «героя» готовит к демонтажу.

Такие истории рассказывали телеграм-каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу.