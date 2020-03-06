Иваново, , 16:27 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поздравил женское население России с Международным женским днём. Соответствующее заявление он сделал в ходе поездки в Иваново.

«В преддверии праздника действительно хотел с вами встретиться, поздравить вас всех. Я еще буду иметь удовольствие, надеюсь, и сделаю это в средствах массовой информации, на всю страну. Но тем не менее уже сейчас, думаю, пора начинать поздравлять», — сказал Путин.

Он отметил, что цветы раскупают «очень активно», а значит, мужское население страны, в силу того, что 8 марта в 2020 году выпадает на выходной день, уже начало поздравлять своих коллег на работе. Глава государства подчеркнул, что присоединяется к поздравлениям.

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