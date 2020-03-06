Москва, , 16:24 — REGNUM Ещё шесть случаев заражения новым коронавирусом выявлены в РФ, сообщает 6 марта журналистам оперативный штаб по предупреждению и борьбе с COVID-19.

Шесть новых случаев выявлены за последние сутки: пять — в российской столице и один — в Нижнем Новгороде. Эти люди недавно побывали в Италии.

Напомним, всего в мире уханьским коронавирусом заражены более ста тысяч человек, в Италии — 3858 человек. В России первые случаи заражения COVID-19 выявлены в конце января у двух граждан Китая.