Таллин, , 16:14 — REGNUM В столице Эстонии закрывают на двухнедельный карантин гимназию Кристийне после выявления у одного из учеников коронавируса COVID-19, сообщает 6 марта пресс-служба министерства образования Эстонии.

Ведомство указывает, что помещения в здании гимназии будут продезинфицированы, а обучение будет проводиться в удалённом режиме.

Учащиеся, которых в гимназии насчитывается 859, не должны посещать спортивные секции и кружки по интересам, а также должны воздержаться от контактов с людьми за пределами дома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Таллине был выявлен коронавирус у пятерых эстонских граждан, которые посещали итальянский город Бергамо. Всего в Эстонии насчитывается десять заражённых коронавирусом.

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