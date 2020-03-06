Лима, , 16:08 — REGNUM Первый случай заражения вирусом COVID-19 зафиксирован в Перу, передаёт 6 марта телеканал N.

Объявление на эту тему сделал президент Перу Мартин Вискарра. По его словам, заболел мужчина 25 лет, недавно приехавший из ЕС, где он посещал Чехию и Испанию.

То, что перуанец инфицирован, выяснилось ночью. Пациент находится в стабильном состоянии.

Напомним, всего уханьским вирусом к настоящему моменту инфицированы 100 242 человека, из которых 55 812 выздоровели и 3408 — скончались.

Читайте ранее в этом сюжете: Брюссель и Лондон приступают к переговорам о торговле после Brexit