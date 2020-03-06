Кембридж, Великобритания, , 15:48 — REGNUM В многопользовательском экшене Bleeding Edge появится дельфин, управляющий четырёхногим роботом в виде аквариума. Об этом 6 марта сообщает портал Eurogamer.

Нового персонажа зовут Мекко, он является «танком дальнего боя» и использует в бою звуковой бластер. Сообщается, что в его «аквариум» встроен японский искусственный интеллект.

Напомним, Bleeding Edge — это многопользовательский командный файтинг от студии Ninja Theory. Его релиз состоится 24 марта 2020 года.

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