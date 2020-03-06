Вашингтон, , 15:34 — REGNUM В Steam появилась новая экспериментальная функция под названием «Новостной центр». О ней разработчики нововведения рассказали на одной из страниц сервиса 6 марта.

Новая функция будет собирать в одном месте новости обо всех играх, которые могут быть интересны пользователю. При этом геймеры смогут сами настраивать «Новостной центр» и убирать (или добавлять) из него отдельные проекты.

Напомним, Steam — это крупнейший в мире сервис цифровой дистрибуции игр. Он был запущен компанией Valve в 2003 году.

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