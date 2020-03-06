Вроцлав, Польша, , 15:30 — REGNUM В игру Dying Light временно вернулся кроссовер с Left 4 Dead 2. Об этом разработчики из Techland рассказали на своём официальном сайте.

Возвращение события-кроссовера приурочено к празднованию пятилетия игры. В рамках ивента геймерам предстоит сразиться к увеличенным количеством зомби и получить новые уникальные предметы экипировки.

Напомним, Dying Light — это экшен-игра с открытым миром, в которой персонаж геймера должен выживать в городе, заполненным ожившими мертвецами. Её релиз состоялся 27 января 2015 года.

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