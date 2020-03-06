Джакарта, 6 марта 2020, 15:21 — REGNUM В министерстве здравоохранения Индонезии сообщили о состоянии здоровья двух индонезийских граждан, у которых был обнаружен коронавирус, передает информационный портал Detik.
Известно, что температура тел заразившихся коронавирусом COVID-19 жителей Индонезии составляла 37,6 и 37,7 градусов по Цельсию.
Официальный представитель правительства Индонезии по проблеме коронавируса Ахмад Юрианто заявил, что два пациента жаловались на кашель и насморк, но у них не было одышки.
Напомним, число заразившихся коронавирусом в Индонезии увеличилось до четырех человек.
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