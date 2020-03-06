Ташкент, , 15:17 — REGNUM Оперативный штаб в связи с распространением коронавируса создан при посольстве Узбекистана в Италии, сообщили 6 марта в пресс-службе МИД республики.

На консульском учете в Италии состоят 866 граждан Узбекистана. Все они здоровы — заболеваний ни у кого не обнаружено. В посольстве добавили, что стороны перенесли более 20 визитов делегаций Узбекистана, а также представителей итальянских компаний в республику.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативные штабы из-за ситуации с коронавирусом также созданы при посольствах Узбекистана в Южной Корее и Иране. Все приезжающие из этих стран помещаются в узбекистанских больницах на 14-дневный карантин.