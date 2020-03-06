Милан, Италия, , 15:11 — REGNUM Как минимум до 8 марта все католические богослужения в североитальянской провинции Ломбардия (Милан) будут проходить без участия мирян, об этом заявили руководители региональной конференции епископов в пятницу, 6 марта.

До 15 марта приостановлены все занятия в воскресных школах. Верующих призывают молиться в кругу семьи.

По данным властей страны на 5 марта, жертвами коронавируса в Италии стали 148 человек (на 41 больше, чем днём ранее). 414 человек выздоровели. Общее число заболевших — 3296 человек.

Власти приостановили работу всех школ и вузов, запретили проведение митингов и рекомендовали гражданам снизить «социальную активность». Прогнозируются многомиллиардные убытки для экономики из-за последствий распространения болезни — проблемы ждут в первую очередь отрасль туризма, а также экспорт итальянских товаров.