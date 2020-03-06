Москва, , 15:12 — REGNUM По итогам февраля 2020 года продажи KIA в РФ составили 17 107 единиц, что на 4% ниже прошлогоднего уровня. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Таким образом, за два первых месяца текущего года в России было реализовано 32 062 новых автомобиля марки KIA. Это на 4% меньше показателя за аналогичный период 2019 года. Доля марки на авторынке РФ составила по итогам февраля 14,7%.

Самой популярной моделью KIA в России по итогам февраля 2020 года стала Rio. За месяц обладателями этого авто стали 8367 автолюбителей. При этом продано было на 18% больше, чем в феврале 2019 года. Вторую строчку в этом рейтинге занял кроссовер Sportage, чьи продажи упали на 11%, до 2192 единиц.

Замыкает тройку лидеров бизнес-седан KIA Optima, продажи которого оказались на 9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1553 реализованные машины).

Напомним, KIA Rio по итогам продаж в феврале заняла вторую строчку в рейтинге самых продаваемых автомобилей в РФ.

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