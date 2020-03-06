Ватикан, , 15:06 — REGNUM В Ватикане рассматривают возможность проведения ближайших общих аудиенций и проповедей папы Франциска в формате видеообращений, передаёт Mediaset в пятницу, 6 марта.

Это должно позволить избежать возникновения очередей на входе на площадь святого Петра и, соответственно, минимизировать вероятность дальнейшего распространения коронавируса.

По данным властей страны на 5 марта, жертвами коронавируса в Италии стали 148 человек (на 41 больше, чем днём ранее). 414 человек выздоровели. Общее число заболевших — 3296 человек. 6 марта первый случай коронавируса был подтвержден и в Ватикане.

Власти приостановили работу всех школ и вузов, запретили проведение митингов и рекомендовали гражданам снизить «социальную активность». Прогнозируются многомиллиардные убытки для экономики из-за последствий распространения болезни — проблемы ждут в первую очередь отрасль туризма, а также экспорт итальянских товаров.