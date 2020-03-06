Монреаль, Канада, , 15:04 — REGNUM Авторы Dead by Daylight представили трейлер нового обновления для своего проекта. Ролик с подзаголовком Chains of Hate («Цепи ненависти») был опубликован на YouTube-канале игры 5 марта.

Главным нововведением Chains of Hate станет появление нового маньяка по имени Deathslinger, который может притягивать к себе игроков при помощи специально-модифицированной винтовки. Помимо него, в игре появятся выжившая Зарина Кассир и локация Dead Dawg Saloon.

Напомним, Dead by Daylight — это многопользовательская игра, в которой команда выживших пытается спастись от могущественного маньяка. Её релиз состоялся в 2016 году.

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