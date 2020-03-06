Тбилиси, , 15:38 — REGNUM Несмотря на остановку авиасообщения с Италией из-за коронавируса COVID-19, граждан Грузии, которые там находятся, доставят на родину специальными рейсами. Об этом 6 марта заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава журналистам, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Мы уже работаем, чтобы организованно их привезти. Расходы возьмет на себя государство», — объяснила Турнава.

Она отметила, что подробную информацию о рейсах из Италии в Грузию будет распространять грузинское посольство в Риме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 6 марта грузинское правительство объявило о приостановке прямых рейсов с Италией. 5 марта в Грузии было выявлено шесть человек, зараженных коронавирусом. Все они до этого посетили Италию.

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