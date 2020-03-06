Рим, , 15:00 — REGNUM Чтобы справиться с последствиями коронавируса, власти стран ЕС должны в большей, чем сейчас, степени работать сообща, заявил в пятницу, 6 марта, глава минздрава Италии Роберто Сперанца.

В частности, по мнению министра, страны — члены ЕС должны вместе распределять «санитарный материал».

По данным властей страны на 5 марта, жертвами коронавируса в Италии стали 148 человек (на 41 больше, чем днём ранее). 414 человек выздоровели. Общее число заболевших — 3296 человек.

Власти приостановили работу всех школ и вузов, запретили проведение митингов и рекомендовали гражданам снизить «социальную активность». Прогнозируются многомиллиардные убытки для экономики из-за последствий распространения болезни — проблемы ждут в первую очередь отрасль туризма, а также экспорт итальянских товаров.