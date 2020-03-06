Улан-Батор, , 15:00 — REGNUM В Монголии, где пока не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом, во всех сферах жизнедеятельности произошли изменения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Монголии до 30 марта закрыты все образовательные учреждения.

Чтобы увеличить время матерей на воспитание детей, власти сократили на час продолжительность рабочего дня у женщин, имеющих детей до 12 лет. Также решено отменить государственные экзамены у школьников.

Банки и финансовые организации работают по принципу «укороченного дня» и предлагают клиентам различные интернет-услуги.

Карантин повлиял и на деятельность зарубежных учреждений в Монголии. Российский центр науки и культуры объявил, что отбор на бесплатное обучение в России с 2020—2021 учебного года будет проводиться в формате «Конкурса портфолио» и онлайн-собеседования.

Главный буддийский центр «Гандантэгченлин» предлагает верующим заказать через специальное приложение обряды с целью предотвращения коронавируса.

Отметим, после нового года по лунному календарю монголы собираются в монастырях, чтобы участвовать в обрядах, направленных на устранение возможных неблагоприятных влияний наступившего года.