Неаполь, Италия, , 14:55 — REGNUM Администрация порта Неаполя в пятницу, 6 марта, закрыла на карантин пришедший из Генуи корабль со 125 гражданами на борту.

Девять человек, находящиеся на борту, заявили о симптомах инфекции.

По данным властей страны на 5 марта, жертвами коронавируса в Италии стали 148 человек (на 41 больше, чем днём ранее). 414 человек выздоровели. Общее число заболевших — 3296 человек.

Власти приостановили работу всех школ и вузов, запретили проведение митингов и рекомендовали гражданам снизить «социальную активность». Прогнозируются многомиллиардные убытки для экономики из-за последствий распространения болезни — проблемы ждут в первую очередь отрасль туризма, а также экспорт итальянских товаров.