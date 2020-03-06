Гори, Грузия, , 15:03 — REGNUM На объект компании «23-е Железнодорожное бюро Китая», выполняющей работы по строительству железнодорожного тоннеля в Грузии, 6 марта не пустили работающих там грузинских граждан. Об этом сообщает агентство Report.

Тоннель строится возле села Квишхети в крае Шида-Картли в центральной Грузии. По данным журналистов, инцидент произошел утром, когда рабочие пришли на работу.

Заходить на объект строительства жителям Грузии запретило руководство строительной площадки.

Представители китайской компании пока происшедшее не комментируют.