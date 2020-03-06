Аджумани, , 14:44 — REGNUM Члены Национальной организации развития пчеловодства Уганды (TUNADO) обратились к правительству страны с просьбой пересмотреть методы борьбы с саранчой, поскольку используемые в настоящее время инсектициды убивают пчел. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По информации журналистов издания, пчеловоды призвали правительство сократить использование токсичных инсектицидов и использовать более безопасные селективные инсектициды.

На пресс-конференции в Кампале Диксон Бирьомумаишо, исполнительный директор TUNADO, заявил, что наиболее серьезно пострадали пчеловоды в Карамодже.

Хлорпирифос и циперметрин, которые используются для опрыскивания от саранчи, являются неселективными пестицидами, которые убивают как вредителей, таких как саранча, так и других насекомых, таких как пчелы, по словам Бирьомумаишо.

Он добавил, что вырубка деревьев также затронула популяцию пчел в северной части Уганды.

«Согласно имеющимся у нас сообщениям, правительство, скорее всего, впадет в излишнюю панику из-за саранчи. Но мы видим, что правительство не должно паниковать, оно должно быть расчетливым в своей ответной реакции», — сказал он.

«Мы просим правительство проводить тщательную оценку ситуации перед распылением [инсектицидов]. Пусть они посмотрят на уровень заражения саранчой и рассмотрят потенциальные негативные последствия вмешательства, прежде чем предпринимать какие-либо действия», — добавил Биремумаишо.

Он также выразил обеспокоенность по поводу того, что инсектициды могут угрожать продуктам пчеловодства на мировом рынке.

По его словам, в Уганде пчеловодством занято 1,2 миллионов человек, большинство из которых — из северной части Уганды.

«В прошлом году сектор внес в экономику до 60 млрд. угандийских шиллингов (16,2 миллионов долларов США). Северная Уганда активно участвует в пчеловодстве. Пчеловодство является очень важным источников дохода в субрегионах Ачоли, Карамоджа, Западный Нил и Ланго, где в основном задействованы женщины и молодежь», — сказал Биремумайшо.