Вашингтон, , 14:33 — REGNUM В Соединённых Штатах одним лотом продаётся коллекция из 81 ржавого ретромобиля за 425 тыс. долларов (около 28 млн рублей). Об этом сообщает портал The Drive.

В коллекции кроме легковушек есть грузовики. Некоторые автомобили являются очень редкими, например, грузовой автомобиль Chevrolet COE с коротким капотом, пикап GMC 1938 года выпуска и Lincoln конца 1960-х.

Коллекция хранилась на стоянке под открытым небом. Многие экземпляры авто очень сильно изъедены коррозией и сейчас находятся в плохом состоянии. В некоторых машинах отсутствуют стёкла, а интерьеры уничтожены.

Специалисты полагают, что плохое состояние машин, а также отдалённость от ближайшего города могут сильно снизить стоимость лота до четырёхзначного значения.

Напомним, на аукционе RM Sotheby's в Британии выставлена на торги модель Aston Martin Vantage Le Mans V600 старшего сына восьмого эмира Катара шейх Абдельазиз бин Халифа Аль Тани.

Читайте также: На аукционе в Британии выставят на продажу раритетный Toyota 2000GT