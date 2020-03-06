Алма-Ата, Казахстан, , 14:31 — REGNUM Дорогу на озеро Иссык в Иле-Алатауском парке в Алма-Атинской области Казахстана закрыли из-за опасности схода лавин, сообщили в пресс-службе Национального парка.

Кроме того, дорога на Большое Алматинское озеро также закрыта из-за образования обвалов на некоторых участках дороги. В Национальном парке сообщили, что дорога закрыта на неопределенный срок. Участок вновь заработает после проведения капитального ремонта.

Отметим, 6 марта департамент по чрезвычайным ситуациям Казахстана предупредил о возможных сходах лавин в горах Алма-Аты. Спасатели не рекомендовали жителям и гостям города выходить на заснеженные склоны, чтобы не спровоцировать сход лавин.