Тбилиси, , 14:23 — REGNUM Правительство Грузии вводит новые ограничения и у всех граждан Грузии и иностранцев при пересечении границы отныне будет требовать справку об отсутствии коронавируса. Соответствующее решение было принято на заседании межведомственного координационного совета при премьер-министре 6 марта.

«При пересечении границы Грузии определенные ограничения установлены как для граждан Грузии, так и для иностранных граждан. В частности: при возвращении из определенных Всемирной организацией здравоохранения стран эпидемического риска граждане Грузии обязаны пройти интенсивную проверку на пограничном КПП в установленном порядке и 14-дневную процедуру карантина. Прибывающие в Грузию иностранные граждане, которые в течение последних 14 дней находились или приезжают из стран эпидемического риска, обязаны пройти интенсивную проверку на пограничном КПП в установленном порядке и 14-дневную процедуру карантина; либо представить на границе PCR справку о проверке на коронавирус (COVID — 19), которая должна быть выдана соответствующей лабораторией страны отправления, а в случае транзитного путешествия — соответствующей лабораторией транзитной страны», — говорится в принятом координационным советом постановлении.

На данный момент в Грузии официально подтверждено 9 случаев коронавируса, еще 162 человека находятся в карантине. В лаборатории имени Лугара продолжается тестирование анализов нескольких новых пациентов, которые рассматриваются как возможные случаи заражения. Так как большинство инфицированных прибыли в Грузию из поездки по Италии, правительство временно приостановило прямое авиасообщение с этой страной.