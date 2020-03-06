Братислава, , 14:24 — REGNUM Первый случай инфицирования пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксирован в Словакии. Об этом 6 марта сообщил премьер-министр страны Петер Пеллегрини на брифинге.

«Словакия официально подтвердила первый случай новой коронавирусной болезни», — сообщил Пеллегрини.

Пациенту 52 года. Он госпитализирован в клинику, которая находится в Братиславе.

По словам премьер-министра, мужчина мог заразится от своего сына, которые недавно вернулся из Венеции, однако у него коронавирус не подтвердился.

Ранее стало известно о первом случае заражения коронавирусом в Сербии.

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