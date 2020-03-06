Вашингтон, , 14:15 — REGNUM Главный исполнительный директор компании JPMorgan Chase & Co Джейми Даймон перенес экстренную операцию на сердце. Об этом 6 марта сообщает Bloomberg.

По данным журналистов, руководство над крупнейшим банком США была передано на время помощникам Даймона.

Глава банка почувствовал боль в груди перед началом рабочего дня 5 марта, что побудило его отправиться в больницу, вероятно, это спасло ему жизнь.

Высокопоставленному пациенту диагностировали расслоение аорты, что и вынудило провести экстренную операцию. Как отмечают журналисты издания, операция прошла успешно.