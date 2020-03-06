Стокгольм, , 14:08 — REGNUM По мере распространения коронавируса в Швеции заметно вырос спрос на медицинские маски, и полки многих аптек, раньше занятые масками, сейчас просто пустуют. В крупной аптечной сети Kronans средний объем продаж масок в январе и феврале вырос на 220% по сравнению с показателями этого же периода год назад. Вместе с тем в крупных сетях аптек Apotekets och Apotek Hjärtat маски закончились даже на складах. В силу высокого спроса на медицинские маски одна из стокгольмских аптек St Eriks apotek значительно повысила на них цены и продает упаковки по 50 масок за 90 евро. Та же самая сеть аптек продает маски по отдельности по цене 2 евро. Об этом 5 марта сообщило шведское издание Expressen.

Один из покупателей подал жалобу на аптеку в Службу защиты прав потребителей. В ней он указал, что продавать медицинские маски по такой цене неприемлемо.

Хозяин аптеки в разговоре с Expressen заявил, что он не знает о ценах на маски и не имеет к этому никакого отношения. Стоит отметить, что в Швеции нет законов, ограничивающих цены на те или иные категории товаров, так как потребитель сам определяет, устраивает ли его предложенная цена или нет.