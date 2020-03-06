Стокгольм, , 14:08 — REGNUM 4 марта в сети интернет была опубликована видеозапись с пресс-конференции в Швеции по поводу распространения коронавируса. На записи видно, как во время пресс-конференции главный эпидемиолог страны, Андерс Тегнель, кашляет в руку. Клип привлек большое внимание общественности и был распространен известными в Швеции пользователями Твиттера. Об этом 5 марта сообщило шведское издание Aftonbladet.

На видео, с неимоверной скоростью набирающем просмотры, в определенный момент в ходе конференции эпидемиолог отворачивается от других выступающих, подносит руки к лицу и кашляет в них.

Депутат шведского парламента, член оппозиционной Партии умеренных, Ханиф Бали, был одним из тех, кто опубликовал видео в своем твиттер-аккаунте. Свой пост он сопроводил текстом официальной рекомендации Агенства общественного здравоохранения Швеции гласящей: «Кашляя или чихая в рукав или бумажный носовой платок, вы снижаете риск заражения окружающих вас людей и попадания штаммов инфекции на ваши руки».

Пользователи социальных сетей оставляют многочисленные комментарии, в которых они упрекают медика в безответственности, несоблюдении рекомендаций государственных органов здравоохранения и просто шутят над Тегнелем.

Сам эпидемиолог расценивает происходящее как направленную лично против него кампанию ненависти и травли. Он заявил, что для этой цели был выбран именно этот момент пресс-конференции, хотя она была длинной и можно было вырезать из нее любой другой отрывок. По его мнению, распространением видео занимаются интернет-тролли и люди, преследующие политические цели.

Впрочем, шведские пользователи социальных сетей высказываются критически и в отношении Агентства общественного здравоохранения Швеции.