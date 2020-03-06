Тбилиси, , 14:14 — REGNUM Прекращение авиасообщения между Грузией и Италией из-за вспышки там коронавируса COVID-19 не только не поможет в борьбе с распространением инфекции, но и создаст дополнительные проблемы. Такое заявление 6 марта сделала министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Мы не собираемся останавливать полеты с Италией, так как там находятся граждане Грузии, и этим мы создадим им дополнительные проблемы. В этом случае им придется перемещаться и возвращаться в Грузию другими путями, что затруднит нам мониторинг границы», — сказала Тикарадзе.

Она также отметила, что авиакомпании самостоятельно принимают решение сократить количество полетов в Италию, что, по мнению министра, является очень разумным.

Как сообщало ИА REGNUM, ирландская авиакомпания Ryanair ранее объявила, что с 7 марта резко сокращается число рейсов в Италию. Авиаперевозчик заявил, что это было сделано по просьбе грузинских властей.

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