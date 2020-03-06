Стокгольм, , 14:03 — REGNUM 6 марта шведское издание Sveriges Radio сообщило о том, что оно связалось с представителями 221 из 290 муниципальных образований в Швеции и поинтересовалось, как новый коронавирус COVID-19 повлиял на работу властей на местном уровне.

Местные чиновники заверили журналистов, что все необходимые меры принимаются по мере их возможности. Среди прочего, они ответили, что уже изменили правила посещения учреждений по ухожу за пожилыми людьми и приняли план действий в случае, если многие муниципальные служащие будут отсутствовать на своих рабочих местах.

«Мы предпринимаем много действий за кулисами. Мы собрали всех представителей муниципального правления с целью проверить, что все организации, включая компании, приняли планы по реагированию в случае отсутствия работников», — заявил Микаэль Лагергрен, директор по вопросам безопасности в муниципалитете Вестероса.

Сообщается, что большинство муниципальных образований разослали соответствующую информацию, провели разъяснительные встречи или оповестили своих работников о ситуации на местах. 17 муниципалитетов дополнительно ввели ограничения на поездки для своих служащих, чтобы запретить им поездки в районы активного распространения коронавируса COVID-19.