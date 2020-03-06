Тбилиси, , 13:59 — REGNUM Резкое сокращение количества поездок из Китая в Грузию зафиксировала Национальная администрация туризма Грузии. Об этом 6 марта сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.

По данным администрации туризма, в феврале, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число приехавших из Китая снизилось на 59,5%. Кроме того, на 25% отмечается снижение количества посещений Грузии гражданами России, на 18,2% — жителями Армении.

При этом ведомство отмечает, что выросло число поездок в Грузию из Азербайджана (12,8%) и Турции (3,8%).

Всего за январь-февраль в Грузии побывало на 2,2% меньше путешественников, чем за такой же период в 2019 году.

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