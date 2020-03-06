Стокгольм, , 13:56 — REGNUM Задержка властей Швеции в реакции на распространение в стране нового коронавируса COVID-19 может затруднить остановку опасной инфекции. Такое мнение озвучил врач отделения интенсивной терапии Микаэль Фьяллид. Об этом 6 марта сообщила шведская газета Fria Tider.

5 марта количество заражённых коронавирусом в Стокгольме удвоилось за одни сутки. В тот же день Агентство общественного здравоохранения Швеции подтвердило первый случай заражения инфекцией ребёнка в одной из столичных школ. Сообщается, что данного инцидента можно было избежать, если бы центральные власти Швеции закрыли образовательные учреждения для школьников в целях предупреждения подобных инцидентов.

Ранее представитель Агентства общественного здравоохранения Швеции Андерс Тегнелл заявил, что в ближайшее время ожидается снижение общего риска заражения на фоне сокращающегося импорта в страну.

Некоторые эксперты и медики все же считают, что оптимистические прогнозы чиновника не имеют под собой оснований. Один из таких критиков, Микаэль Фьеллид, заявил, что проблему с распространением коронавируса в Швеции не сможет решить медицина, даже если бы тысячи людей в Швеции или половина ее населения подверглись инфекции. По словам Фьеллида, речь идёт о нехватке мест в больницах. В своём интервью журналистам, он также отметил медлительность шведских властей в устранении последствий эпидемии.

«К сожалению, это так, потому что они опоздали приостановить рейсы, рекомендовать гражданам не путешествовать за границей, избегать больших скоплений людей… Если мы посмотрим, как распространялась инфекция на этой неделе, то мы можем наблюдать мультипликационный рост. Таким образом, мы столкнулись с с развитием инфекции по экспоненте», — заявил Фьяллид.