Колтуши, Ленинградская область, , 14:03 — REGNUM Систематическое несанкционированное складирование мусора и сжигание его на земельном участке вблизи поселка Колтуши в Ленинградской области возмутило не только местных жителей и власти региона, но и представителей федеральных органов власти.

Управление Росреестра Ленинградской области обратилось в администрацию региона с требованием изъять участок из-за его нецелевого использования. А также подало в полицию обращение для возбуждения уголовного дела. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 марта в пресс-службе регионального управления Росреестра.

Земельный участок, на котором предприниматель устроил несанкционированную свалку мусора и постоянное его сжигание, размещается на территории ОАО «Совхоз Всеволожский». Более чем 15 лет на него свозят мусор, часть из которого складируют, а другую сжигают. На протяжении всего этого времени местные жители пытались бороться с происходящим. Но, несмотря на предпринятые меры, остановить несанкционированную свалку так и не удалось, даже с учетом того, что к решению вопроса были привлечены местные чиновники.

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Однако в начале года проблемной свалкой вплотную занялась региональная власть В пятницу, 6 марта губернатор Ленобласти Александр Дрозденко распорядился провести заседание комиссии по ЧС и подготовить предложения о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Всеволожского района для ликвидации угрозы здоровью жителей.

Как отмечают в Росреестре, в 2019 году по фактам размещения строительных отходов и ТКО на территории данного земельного участка, инспекторами управления Росреестра по Ленинградской области было проведено 16 административных обследований без взаимодействия с правообладателями участков, по результатам которых назначены и проведены внеплановые выездные проверки.

В январе 2020 года по фактам использования земельных участков не по целевому назначению и невыполнения предписаний управления, возбуждено 16 дел об административных правонарушениях. В настоящий момент, по результатам рассмотрения административных дел, правообладателям назначены штрафы на общую сумму более 158 тыс. рублей.

Кроме того, в отношении земельного участка на котором систематически фиксируются факты сжигания размещенных отходов, в правительство Ленинградской области направлено обращение с требованием изъять данный участок у недобросовестных землепользователей. Кроме того, областное управление Росреестра обратилось в правоохранительные органы для принятия решения в возбуждении уголовного дела.

«Управлением Росреетра по Ленинградской области в отношении данного участка внесен запрет на совершение регистрационных действий», — говорится в сообщении.

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