Москва, , 13:51 — REGNUM Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Павел Шперов (ЛДПР) оперативно включился в работу по защите прав выдворенного из России в Казахстан сына русских переселенцев Владислава Ф. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил его помощник Владислав Галкин.

Депутат уже связался с правозащитницей Людмилой Лукашёвой. Оказалось, что 4 марта Кировский районный суд Екатеринбурга снял меру по временному пребыванию Владислава в Центре содержания иностранных граждан. При это несмотря на то, что защитники обжаловали принятое в октябре решение о выдворении гражданина в Казахстан, приставы выдворили его из Российской Федерации, хотя решение не прошло все стадии обжалования.

«Депутат Госдумы считает, что нарушены права и законные интересы Владислава Ф., более того, он имеет право на получение российского гражданства в упрощённом порядке по той причине, что его отец имеет гражданство РФ. В Казахстане у Владислава Ф. нет никого из родственников, нет имущества и средств для существования», — говорится в сообщении.

«Если б мы раньше узнали о ситуации, о выдворении русского человека, нашего соотечественника, то смогли бы предотвратить эту беду» — отмечает Шперов. Он уже направил запросы прокурору Свердловской области, а также главе Федеральной службы судебных приставов.

«После того, как Владислава Ф. удастся вернуть в Россию, будут приняты меры для того, чтобы он стал полноценным гражданином России», говорит депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, Владислав Ф. роился в Казахстане русской семье. Его родители были направлены туда из РСФСР по распределению. После смерти матери гражданин приехал в Екатеринбург к родственникам и собирался получить российское гражданство. Но документы оказались утеряны, а затем его задержали и приговорили к выдворению и штрафу за нарушение правил пребывания в России.

Читайте ранее в этом сюжете: Сын русских переселенцев депортирован в Казахстан