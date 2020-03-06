Москва, , 13:49 — REGNUM В России центры Роспотребнадзора провели более 51 тыс. лабораторных исследований на коронавирус, сообщили 6 марта в пресс-службе ведомства.

«По состоянию на 5 марта проведено 51 366 лабораторных исследований… на наличие нового коронавируса в материале от людей, прибывших из стран, неблагополучных по новой инфекции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в России было зарегистрировано семь случаем заражения коронавирусом. Два — у граждан КНР, которых выписали 12 февраля, три — у граждан РФ, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess (сейчас на лечении), два случая выявили у гражданина РФ и итальянского студента, вернувшихся из Италии (оба — на стационарном лечении).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве власти города ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-2019. Данный режим обязывает граждан, которые вернулись из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, сообщать о своем возвращении на специальную горячую линию.

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