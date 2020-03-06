Москва, , 13:50 — REGNUM Введенный режим в Москве повышенной готовности из-за коронавируса ожидался еще в феврале и, конечно, вписывается в логичные действия властей для контроля ситуации в российской столице, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«На сегодняшний день по мировым меркам ситуации модно оценить как умеренную и спокойную. Статистка показывает, что российских граждан китайская напасть не берет и не цепляет.

Самоизоляция в течение 14 дней для прибывших граждан в Россию из зарубежных проблемных стран — это не приговор, а необходимость. Сегодня развитие событий четко отслеживается властями.

Отрадно, что на москвичей никак не повлияли создаваемые и распространяемые бот-фермами в странах Восточной Европы информационные фейки и неприкрытая ложь. Сегодня настроение у москвичей боевое и праздничное.

Очень важно в это время дать толчок развитию науки (вирусология) и медицинской инфраструктуры, провести аудит возможностей Москвы и крупных российских городов на стрессоустойчивость и возможность эффективного противостояния вирусам в случае экстренных ситуаций.

А лучше всего обратить внимание на заявления экспертов и политиков о миссии американских биологических лабораторий, которые расположены по периметру РФ в странах бывшего СССР. Уже неоднократно озвучивалось, что вот это и есть настоящая угроза биологическому здоровью граждан России», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве приняли решение о введении режима повышенной готовности для амбулаторного и стационарного звеньев здравоохранения для профилактики коронавируса.

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