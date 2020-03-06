Мадрид, , 13:51 — REGNUM В Испании зафиксирована пятая смерть от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ABC.

«Это 87-летний мужчина, который был госпитализирован в Больницу Нуэстра Сеньора де Грасиа де Сарагоса — бывшую провинциальную больницу. Кроме того, в столице Сарагосы есть еще пять заболевших. Четыре из которых госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении журналистов.

Всего в Испании зарегистрировано пять погибших и более 282 зараженных новым коронавирусом.

Напомним, что в Испании первый случай смерти в результате заражения коронавирусной инфекцией произошёл 3 марта на территории автономного сообщества Валенсия.

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