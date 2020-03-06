Москва, , 14:00 — REGNUM Зеркальные сайты банков стали использовать мошенники, чтобы похищать деньги у клиентов финансовых организаций. О новом способе краж сообщили 6 марта в пресс-центре МВД.

«Данный способ возможен, когда потерпевший пользуется личным кабинетом на сайте банка», — пояснили в МВД ТАСС.

Схема мошенников работает следующим образом. Создаётся сайт с адресом и оформлением страниц, напоминающими официальный сайт банка. Если человек хочет войти на сайт банка через поиск в интернете, он может попасть на поддельный сайт во время выбора одной из ссылок.

На зеркальном сайте ему предложат ввести данные для входа в личный кабинет. Далее злоумышленники получают возможность перевести деньги со счёта потерпевшего или подключить к его счёту услугу «Мобильный банк» на любой абонентский номер.

Узнать зеркальный сайт можно по тому, что после ввода логина и пароля на экране появляется сообщение о невозможности входа, например, из-за технического обслуживания. При этом клиенту не приходит СМС-уведомление от банка о том, что вход в личный кабинет состоялся. В таком случае нужно срочно позвонить в банк и заблокировать счёт.

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