Москва, , 13:47 — REGNUM Московские власти работают на опережение, введя режим повышенной готовности из-за угрозы COVID-2019. Об этом 6 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил профессор, ведущий научный сотрудник центрального научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии министерства здравоохранения РФ Николай Малышев.

«Это, безусловно, [меры] на опережение. Ни с какими событиями это особо не связано. Но Москва может в любой момент принять ещё и ещё больных. Но я должен отметить, что это действительно новелла, когда люди, прибывающие из стран, где существуют большие вспышки, должны сообщать о том, что они прибыли оттуда, и садиться на самокарантин. Раньше такого никогда не было», — сказал Малышев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве власти города ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-2019. Данный режим обязывает граждан, которые вернулись из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, сообщать о своем возвращении на специальную горячую линию.