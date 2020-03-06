Москва, 6 марта 2020, 13:47 — REGNUM Московские власти работают на опережение, введя режим повышенной готовности из-за угрозы COVID-2019. Об этом 6 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил профессор, ведущий научный сотрудник центрального научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии министерства здравоохранения РФ Николай Малышев.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве власти города ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-2019. Данный режим обязывает граждан, которые вернулись из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, сообщать о своем возвращении на специальную горячую линию.