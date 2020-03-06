Ташкент, , 13:45 — REGNUM Инфаркт случился у гражданки России в самолете, летевшим из Гоа в Самару, сообщает 6 марта РИА Новости со ссылкой на руководство аэропорта Ташкента.

Самолет Boeing-767 российской авиакомпании Azur Air вынужденно сел в Ташкенте 6 марта в 11:55 (9:55 мск). Женщину срочно доставили в одну из местных больниц.

Самолет вылетел в Самару в 13:40 (11:40 мск). Сотрудники российского посольства пообещали оказать гражданке России необходимую помощь.

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