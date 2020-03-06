Москва, , 13:45 — REGNUM С 6 по 17 марта включительно авиакомпания Utair прекратит ежедневные полёты из Москвы в Милан и обратно и оставит в расписании только 2 рейса в неделю — по средам и воскресеньям. Об этом 6 марта сообщила пресс-служба авиакомпании «Utair — Пассажирские авиалинии».

«Безопасность пассажиров имеет для нас первостепенное значение. Авиакомпания заранее приняла меры, чтобы не допустить распространения коронавируса. С 1 февраля Utair проводит еженедельную дезинфекцию всех самолетов на международных и внутренних рейсах. Каждый самолет компании, который сейчас прилетает во Внуково из Милана и Берлина, проходит дополнительную дезинфекцию», — заявил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.

По отменённым рейсам авиакомпания запускает процедуру обмена или возврата денег за билет даже по невозвратным тарифам.

Если билет оформлен на официальном сайте авиакомпании, клиент может составить заявку на возврат через личный кабинет в разделе «Мои полеты» и вкладке «Отменить заказ».

В случае, если билет оформлен на другом сайте, необходимо обратиться по месту оформления билета. Также всегда можно обратиться к специалистам через форму обратной связи на сайте utair.ru или по телефону +7 (495) 211-40-30 .

Как отметили в пресс-службе, в настоящее время на рейсах компании не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. На борту каждого воздушного судна есть защитные маски — чтобы их получить, необходимо обратиться к бортпроводникам.

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