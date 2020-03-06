Джакарта, , 13:46 — REGNUM Представитель министерства здравоохранения Индонезии Ахмад Юрианто заявил, что коронавирус был найден у ещё двух индонезийских граждан, сообщает Antara.

«Мы получили подтверждение о двух новых случаях заражения коронавирусом, которые мы называем случаями номер три и четыре», — заявил Ахмад Юрианто в Джакарте 6 марта.

Таким образом, на сегодняшний день коронавирус обнаружен у четырех граждан Индонезии.

Ранее правительство Индонезии объявило о двух положительных случаях заражения COVID-19 в Индонезии. Первые два случая были зарегистрированы в Депоке. Эти два индонезийских гражданина сейчас проходят лечение в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Индонезии Сри Мульяни заявила, что экономические последствия, вызванные коронавирусом, являются более серьезными по сравнению с глобальным экономическим кризисом 2008 года.

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