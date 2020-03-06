Самара, , 13:43 — REGNUM Жильцы 348 ветхих и аварийных жилых помещений смогут переехать в новое жилье в 2020 году в Самаре. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, в текущем году в городе запланировано расселение из аварийного жилого фонда 348 жилых помещений общей площадью порядка 12 тысяч кв. метров.

Отмечается, что 16 семей уже переехали в предоставленные квартиры.

Сообщается, что в ближайшее время и другие жители смогут справить новоселье в новом жилом доме по адресу Осетинская, 16, который был построен для переселения из ветхого и аварийного жилья в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Отмечается, что во дворе новостройки расположен детский сад, а рядом находится школа.

По словам главы города Елены Лапушкиной, в микрорайоне «Волгарь» быстро развивается инфраструктура и это очень важно, поскольку переехавшие люди должны чувствовать себя комфортно.

Читайте ранее в этом сюжете: Руденя: Для жителей Морозовского городка в Твери подобрали достойный район