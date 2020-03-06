Белгород, , 13:43 — REGNUM Традиционную акцию «Цветы для автоледи» в преддверии праздника 8 Марта проводят сотрудники ГИБДД на территории всей Белгородской области. Кроме букетов полицейские дарят женщинам за рулём стихи и напоминают о важности соблюдения дорожных правил, сообщает 6 марта пресс-служба регионального УМВД.

«Цветочный патруль» вышел на дежурство в Белгороде, Старом Осколе, Алексеевском городском округе, Белгородском и Корочанском районах. Инспекторы останавливают автомобили, в которых за рулём находится женщина, поздравляют их с наступающим праздником. Организаторы акции отметили, что мероприятия проходят позитивно и дарят массу положительных эмоций всем участникам.

К сотрудникам ГИБДД на дорогах присоединились представители общественных советов, кадеты и волонтёры.