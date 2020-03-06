Магас, , 13:41 — REGNUM Более 300 волонтеров Ингушетии включатся в разъяснительную работу по доведению до местных жителей смысла поправок в Конституцию РФ. В число добровольцев вошли студенты колледжей и вуза, участники движений «Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики» всероссийского студенческого корпуса спасателей, а также «Российского союза молодежи», сообщили ИА REGNUM 6 марта в пресс-службе главы республики.

Информационная кампания, которую проведут «Волонтёры Конституции» в Ингушетии, будет развернута в местах массового пребывания людей, в том числе на вокзалах и аэропорту, в парках и торговых центрах, в учреждениях здравоохранения, сообщил председатель комитета по делам молодежи Анзор Мархиев. По его словам, информационные стойки волонтеров начнут свою работу 6 апреля.

Кроме того, волонтеры будут рассказывать маломобильным гражданам о сути поправок, посещая их на дому вместе с членами избиркома. Предполагается оказание помощи этой категории жителей и в день голосования.