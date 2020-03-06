Нытва, Пермский край, , 13:37 — REGNUM В Нытвенском районе Пермского края вынесен приговор в отношении бывшего сотрудника полиции. Он признан виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным следствия, Следствием и судом установлено, что бывший оперуполномоченный отдела уголовного розыска Отдела МВД России по Нытвенскому району вместе с другими сотрудниками уголовного розыска днём 13 февраля 2019 года в здании полиции избил подозреваемого в хищении, чтобы получить признательные показания.

Кроме того, 14 февраля 2019 года экс-полицейский избил еще одного подозреваемого также с целью получения признания в совершении преступления.

Суд назначил экс-сотруднику полиции четыре года лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Кроме того, бывшему правоохранителю запрещено в течение двух с половиной лет занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функции представителя власти и организационно-распорядительными полномочиями в правоохранительных и следственных органах.