Севастополь, , 13:49 — REGNUM В городе Севастополе нет медицинского учреждения, которое бы обеспечивало проведение реабилитации, ситуацию необходимо исправлять. Об этом 6 марта журналистам сообщил замдиректора департамента здравоохранения Владислав Нусинов.

«До настоящего времени подобного учреждения у нас нет. Частично реабилитацию второго уровня проводят в больнице на улице Надеждинцев, 15. Сейчас там идёт ремонт, по окончании которого мы организуем физиотерапию, водолечебницу, ревматологическое, гериатрическое, неврологическое и терапевтическое отделения. Там же предусмотрим и ветеранские палаты», — отметил специалист.

Однако и этого, по его словам, недостаточно.

«Выход в данном случае один — создание отдельного центра, где проводили бы реабилитацию второго и третьего уровня, где работали бы специализированные отделения, развивалась бы лечебная физкультура, рефлексотерапия, клиническая психология и другие направления. Горздрав рассматривает возможность строительства такого центра под ключ или выкупа уже готового здания», — добавил Нусинов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в департаменте здравоохранения города констатировали, что в 2019 году в Севастополе в два раза увеличилось количество людей, страдающих сахарным диабетом. С этим был связан дефицит льготных медикаментов, которые закупает город за средства бюджета.

Об этом: В Севастополе стало в два раза больше диабетиков, людям не хватает лекарств