Роттердам, Нидерланды, , 13:33 — REGNUM Первый погибший от пневмонии, вызванной новым коронавирусом COVID-19, зафиксирован в Нидерландах. Об этом сообщается на сайтн ANP News.

Первой жертвой нового коронавируса в Нидерландах стал 86-летний мужчина, который проходил лечение в больнице Иказиа в Роттердаме. Источник инфицирования этого пациента пока неизвестен.

На данный момент в Нидерландах коронавирус был диагностирован у 82 человек.

Напомним, 5 марта министр здравоохранения Нидерландов Бруно Брюинз сообщили о резком росте числа заражённых коронавирусом. Их количество выросло с 38 до 82 человек.

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